Бывшему замгубернатора региона вызвали «скорую помощь» в суд

Во время судебного заседания пришлось сделать перерыв из-за плохого самочувствия Виктора Гончарова.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районном суде Ростова потребовалась медицинская помощь бывшему замгубернатора Ростовской области Виктору Гончарову. Об этом сообщает ТАСС.

Состояние подсудимого ухудшилось в связи с перенесенной операцией в области уха. Во время заседания объявили перерыв, чтобы вызвать ему скорую. Приехавшие медики осмотрели Гончарова, но не нашли показаний для госпитализации. Он вернулся в зал и судебное заседание продолжилось.

Виктора Гончарова задержали 21 февраля 2025 года по делу экс-замгубернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. В отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, бывший замгубернатора при реализации госпрограммы развития сельского хозяйства незаконно выделил средства господдержки сельхозпредприятиям в виде субсидий за счет федерального и регионального бюджетов. Позже получатели этих субсидий были объявлены банкротами. Ущерб оценивается почти в 156 млн рублей.

