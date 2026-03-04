Бывшему замгубернатора региона вызвали «скорую помощь» в суд

Состояние подсудимого ухудшилось в связи с перенесенной операцией в области уха. Во время заседания объявили перерыв, чтобы вызвать ему скорую. Приехавшие медики осмотрели Гончарова, но не нашли показаний для госпитализации. Он вернулся в зал и судебное заседание продолжилось.