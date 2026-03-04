Ричмонд
Оксана Федорова устроила фотосессию на Байкале, выйдя на лед на шпильках

Телеведущая Оксана Федорова поделилась снимками с Байкала, на которых полежала на льду в белом наряде.

Источник: Комсомольская правда

Российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова удивила поклонников необычной фотосессией на Байкале. Звезда вышла на лед озера на шпильках и в полностью белом наряде.

«Магию льда не всем разгадать. Кто-то замерзнет, кому-то пылать», — говорится в подписи к фотографиям, опубликованным Федоровой в социальной сети.

Фото: соцсети Оксаны Федоровой.

На снимках телеведущая легла на лед Байкала, позируя фотографу. Поклонники бурно отреагировали на фотосессию, оставив под постом «Мисс Вселенной» много положительных комментариев и комплиментов.

Ранее KP.RU сообщал, что российский певец SHAMAN попробовал на вкус Байкал — артист поделился в соцсетях видео, на котором облизал лед озера. Позднее Ярослав Дронов признался, что сделал это ради интереса, и выразил надежду, что осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по его льду в обуви.