Оксана Федорова устроила фотосессию на Байкале, выйдя на лед на шпильках

Ранее KP.RU сообщал, что российский певец SHAMAN попробовал на вкус Байкал — артист поделился в соцсетях видео, на котором облизал лед озера. Позднее Ярослав Дронов признался, что сделал это ради интереса, и выразил надежду, что осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по его льду в обуви.