Омичей предупреждают об изменении стандарта на белый хлеб

Одно из главных изменений — производителям официально разрешили выпускать подовый хлеб, который выпекается на поду печей. Теперь буханка может быть не только привычной формы, но и овальной. Также снято строгое ограничение по минимальному весу: если раньше стандарт предписывал выпускать буханку не менее 0,5 кг, то теперь допускается выпечка хлеба в небольших фасовках.