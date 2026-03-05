Омичей предупреждают об изменении стандарта на белый хлеб

В России с 1 апреля 2026 года начнет действовать новый межгосударственный стандарт на белый хлеб из пшеничной муки. Документ, принятый Росстандартом, заметно расширяет прежние требования к продукции, сообщают наши коллеги из sibdepo.ru со ссылкой на РИА Новости.
Одно из главных изменений — производителям официально разрешили выпускать подовый хлеб, который выпекается на поду печей. Теперь буханка может быть не только привычной формы, но и овальной. Также снято строгое ограничение по минимальному весу: если раньше стандарт предписывал выпускать буханку не менее 0,5 кг, то теперь допускается выпечка хлеба в небольших фасовках.
Обновились и правила по срокам хранения. Время нахождения хлеба на предприятии после выпечки осталось прежним — не более 10 часов. Однако из ГОСТа исключили прежние рекомендации о том, что продукция должна быть реализована в магазинах в течение 24 часов.
Кроме того, новый стандарт легализует использование пищевых добавок. Помимо традиционных ингредиентов (мука, дрожжи, соль, сахар и вода), в составе могут появиться вещества для обработки муки и ферментные препараты. Новый ГОСТ, пришедший на смену стандарту 1986 года, разработан как межгосударственный.