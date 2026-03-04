Нутрициолог Попова назвала продукт, снижающий уровень холестерина

Благодаря высокому содержанию клетчатки маш мягко очищает кишечник и выводит токсины. Продукт также является мощным антиоксидантом, а для женщин особенно ценен фолиевой кислотой и железом, которые поддерживают гормональный фон. Попова добавила, что бобы не обязательно готовить, их можно замочить на сутки и использовать как живую добавку в салаты.