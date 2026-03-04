Нутрициолог Попова назвала продукт, снижающий уровень холестерина

Бобы мунг, известные также как маш, способны улучшать работу сердечно-сосудистой системы и снижать уровень плохого холестерина. Об этом NEWS.ru заявила дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова.
По словам специалиста, маш редко попадает в поле зрения покупателей, хотя является рекордсменом по содержанию легкоусвояемого белка. В 100 граммах продукта содержится до 24 граммов белка, который усваивается организмом почти на 91 процент, что делает бобы незаменимыми для вегетарианцев и спортсменов.
Благодаря высокому содержанию клетчатки маш мягко очищает кишечник и выводит токсины. Продукт также является мощным антиоксидантом, а для женщин особенно ценен фолиевой кислотой и железом, которые поддерживают гормональный фон. Попова добавила, что бобы не обязательно готовить, их можно замочить на сутки и использовать как живую добавку в салаты.
Ранее диетолог Дарья Русакова назвала безопасную порцию суши и роллов.