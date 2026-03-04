Иран разрешил двум судам дружественных стран пройти через Ормузский пролив

«До сих пор мы поразили более 10 таких судов и танкеров. Трамп каждый день твердит об уничтожении Военно-морских сил Ирана, но мы продолжаем поражать их суда», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Иран также разрешил проход через Ормузский пролив двум судам из дружественных стран. При этом КСИР продолжал поражать корабли, нарушившие правила прохождения акватории, установленные исламским государством.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран атаковал американский эсминец в Индийском океане. Судно находилось на расстоянии порядка 650 километров от берегов Ирана. Также удар был нанесен по судну-дозаправщику рядом с кораблем.
