Жительница Ростовской области предстанет перед судом за заведомо ложный донос

В Ростовской области рассматривается уголовное дело по обвинению женщины в заведомо ложном доносе. Об этом говорится на сайте Волгодонского районного суда.
Жительница Волгодонска обратилась в отдел полиции с заявлением, в котором обвиняла своего знакомого мужчину в преступлении. Она сообщила дознавателю, что он причинил ей и сыну телесные повреждения, а также угрожал убийством.
Полицейские начали проверку и возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье 119. Однако за отсутствием события преступления оно было прекращено. Теперь самой женщине придется отвечать перед законом за заведомо ложный донос.
