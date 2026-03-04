Ричмонд
Жительница Ростовской области предстанет перед судом за заведомо ложный донос

На Дону женщина обвинила знакомого в преступлении, которого тот не совершал.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области рассматривается уголовное дело по обвинению женщины в заведомо ложном доносе. Об этом говорится на сайте Волгодонского районного суда.

Жительница Волгодонска обратилась в отдел полиции с заявлением, в котором обвиняла своего знакомого мужчину в преступлении. Она сообщила дознавателю, что он причинил ей и сыну телесные повреждения, а также угрожал убийством.

Полицейские начали проверку и возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье 119. Однако за отсутствием события преступления оно было прекращено. Теперь самой женщине придется отвечать перед законом за заведомо ложный донос.

