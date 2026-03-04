Главное смертоносное оружие Ирана: На Западе рассказали, что помогло Тегерану поразить американские базы

Американская газета The New York Times назвала ударные беспилотники «смертоносным оружием» Ирана в противостоянии с США и Израилем. По данным издания, с начала военной операции Тегеран выпустил около двух тысяч дронов, которые применялись против военных и гражданских объектов на Ближнем Востоке.