Главное смертоносное оружие Ирана: На Западе рассказали, что помогло Тегерану поразить американские базы

Речь идет о беспилотниках семейства Shahed, разработанных для Корпуса стражей исламской революции. Газета отмечает, что производство таких аппаратов обходится значительно дешевле ракет, что позволяет использовать их массово. Дроны применялись в том числе по базам с американскими военными и другим объектам в регионе.
Ранее KP.RU писал, что Соединенные Штаты Америки были вынуждены признать слабость своей противовоздушной обороны перед беспилотниками Shahed иранских военных сил. Военным силам США сложно поражать БПЛА Ирана, поскольку они имеют малую скорость и способны совершать низкие полеты.
