Путин заявил, что поручит правительству РФ проработать уход с газового рынка ЕС

Правительству РФ будет предложено изучить возможность выхода страны с газового рынка Евросоюза (ЕС). С таким заявлением в среду, 4 марта, выступил президент России Владимир Путин.
Тем не менее глава государства назвал эту идею пока что «мыслью вслух».
— Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос, — сказал он в интервью корреспонденту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.
Глава государства отметил, что энергетическая политика Европы не соответствует интересам народов этих стран. В то же время Путин подтвердил стремление продолжать сотрудничество с надежными партнерами, такими как Венгрия и Словакия. Он добавил, что Россия будет поставлять им нефть и газ, если руководство этих стран сохранит прежний курс.
В том же интервью российский лидер заявил, что у российских спецслужб есть информация о подготовке подрыва «Голубого потока» и «Турецкого потока». Москва уже передала Анкаре эту информацию.
27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российских спецслужб есть информация о подготовке Украины к диверсиям на «Турецком» и «Голубом» потоках.