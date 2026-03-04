Пентагон: Обеспечить завершение конфликта на Украине можно довольно быстро

Обеспечить урегулирование конфликта на Украине можно довольно быстро, значительная часть подготовительной работы по мирным инициативам уже выполнена. Об этом заявил замминистра обороны США по политическим делам Элбридж Колби во время выступления в Совете по международным отношениям.
«Если будет политическое совпадение, соглашение, то, думаю, это можно будет сделать достаточно быстро», — отметил замглавы Пентагона.
Колби подчеркнул, что США остаются привержены цели президента страны Дональда Трампа, стремящегося к завершению украинского конфликта.
Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ход переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по урегулированию. По словам министра, глава США осознает, что завершение конфликта невозможно без учета реалий на земле.