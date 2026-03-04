Пентагон: Обеспечить завершение конфликта на Украине можно довольно быстро

Обеспечить урегулирование конфликта на Украине можно довольно быстро, значительная часть подготовительной работы по мирным инициативам уже выполнена. Об этом заявил замминистра обороны США по политическим делам Элбридж Колби во время выступления в Совете по международным отношениям.