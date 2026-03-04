Начало марта удивляет погодой даже синоптиков: Жителей Молдовы ждет почти жара +14 градусов — это награда тем, кто пережил морозы и гололед

Самое время рассказать о погодке на завтра, 5 марта. Значит, рассказываем!
Ночью синоптики нам прогнозируют до пяти градусов тепла, утром сохранятся ночные температурные значения.
Днем потеплеет до +14 градусов, нас ожидает солнечный и без осадков день! Надеемся, что зима совсем отступила. Почти жара — это награда тем, кто пережил морозы и гололед! Вечером ожидается до 5 градусов выше ноля.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 11−12 метров в секунду, а относительная влажность — 60%.
