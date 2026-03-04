Ричмонд
Иранский дипломат связал атаку на школу для девочек с «культом Эпштейна»

Ракетный удар по школе для девочек в Иране может быть связан с жертвоприношениями в рамках культа американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в среду, 4 марта, заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи на пресс-конференции.

— Это (нападение на школу — прим. «ВМ») может быть связано с культом Эпштейна. Возможно, это они проводили какой-то обряд для принесения детей в жертву, — сказал Санеи.

По словам посла, на остров финансиста привозили детей из разных стран для жестокого обращения и жертвоприношений. Он добавил, что эта школа стала одной из первых целей при атаке США на Иран, «чтобы принести в жертву детей для своего успеха», передает ТАСС.

В результате удара иранская начальная школа для девочек оказалась разрушена. Жертвами стали 168 человек, включая детей, учителей и родителей.

3 марта прошло прощание с погибшими. Тысячи людей пришли на церемонию похорон. В Сети также распространились фотографии вырытых маленьких могил.

