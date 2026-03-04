«Зарплату не прибавили»: Тарасова заявила, что в России «жизнь стала очень дорогая»

Жизнь в России стала очень дорогой, а зарплаты остались на прежнем уровне. С такой жалобой выступила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
— Жизнь стала очень дорогая. Замечаю ли это на себе? Я, что, не человек, живущий в своей родной стране? Думаю, все замечают, что жизнь стала дороже. Зарплату еще никому не прибавили, — приводит ее слова портал Sport24.
Многие известные личности также часто жалуются на размер пенсионных выплат.
29 сентября российский певец Юрий Лоза рассказал, что ему существенно сократили пенсию. Он отметил, что из списка его социальных выплат убрали надбавки. Теперь общая сумма пенсии, которую выплачивают Лозе, не превышает 16 тысяч рублей. Музыкант подчеркнул, что он «давно загнулся бы», если бы перестал давать интервью.
До этого народная артистка России Тамара Семина призвала повысить пенсии для актеров и певцов. По ее мнению, пожилые артисты давно нуждаются в повышенном внимании и поддержке. Актриса отметила, что ее пенсия составляет 17 тысяч рублей, к которым добавляется надбавка за звание народной артистки — 30 тысяч рублей. При этом дополнительного дохода у нее нет.