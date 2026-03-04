«Зарплату не прибавили»: Тарасова заявила, что в России «жизнь стала очень дорогая»

До этого народная артистка России Тамара Семина призвала повысить пенсии для актеров и певцов. По ее мнению, пожилые артисты давно нуждаются в повышенном внимании и поддержке. Актриса отметила, что ее пенсия составляет 17 тысяч рублей, к которым добавляется надбавка за звание народной артистки — 30 тысяч рублей. При этом дополнительного дохода у нее нет.