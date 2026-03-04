McDonald’s зарегистрировал товарный знак в России

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald s, которая ранее прекратила работу в РФ, зарегистрировала в стране товарный знак для продажи сэндвичей, следует из базы Роспатента.
По данным ведомства, компания подала заявку в декабре 2024 года. Впоследствии Роспатент зарегистрировал товарный знак McWrap.
Компания может продавать под соответствующим товарным знаком сэндвичи с различными начинками, в частности, с говядиной и курицей, а также бургеры, гамбургеры, чизбургеры и роллы.
Напомним, McDonald s объявил о приостановке деятельности в РФ в марте 2022 года, сославшись на «операционные, технические и логистические сложности».
Ранее сообщалось, что американская корпорация Apple зарегистрировала товарный знак в России.