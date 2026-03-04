Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

McDonald’s зарегистрировал товарный знак в России

McDonald’s зарегистрировал товарный знак McWrap в России.

Источник: Аргументы и факты

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald s, которая ранее прекратила работу в РФ, зарегистрировала в стране товарный знак для продажи сэндвичей, следует из базы Роспатента.

По данным ведомства, компания подала заявку в декабре 2024 года. Впоследствии Роспатент зарегистрировал товарный знак McWrap.

Компания может продавать под соответствующим товарным знаком сэндвичи с различными начинками, в частности, с говядиной и курицей, а также бургеры, гамбургеры, чизбургеры и роллы.

Напомним, McDonald s объявил о приостановке деятельности в РФ в марте 2022 года, сославшись на «операционные, технические и логистические сложности».

Ранее сообщалось, что американская корпорация Apple зарегистрировала товарный знак в России.