Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд признал собственностью Блиновской недвижимость, приобретенную ее отцом

Суд Москвы признал незаконными сделки о передаче спорной недвижимости Блиновской, купленной отцом блогера.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Москвы признал собственностью блогера Елены Блиновской недвижимость, которая была приобретена ее отцом Олегом Останиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд удовлетворил заявление финансового управляющего блогера, признав сделки о передаче спорной недвижимости незаконными. Среди объектов числятся апартаменты на Четвертом Верхне-Михайловском проспекте, а также кладовка и парковочное место в Москве.

Право собственности на имущество было восстановлено за Блиновской. При этом недвижимость будет реализована на торгах для погашения кредитной задолженности блогера, в том числе перед ФНС.

Ранее KP.RU сообщал, что Арбитражный суд Москвы признал незаконными четыре платежа Елены Блиновской на сумму около 4,6 миллиона рублей. Они были сделаны блогером для погашения кредита.

Узнать больше по теме
Елена Блиновская: биография, карьера и арест «феи желаний»
«Королева марафонов» и «спикер желаний» — так называют Елену Блиновскую, создательницу тренингов о том, как правильно мечтать. Рассказываем о детстве блогера, как она пришла к успеху и за что ее арестовали.
Читать дальше