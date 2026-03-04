Суд признал собственностью Блиновской недвижимость, приобретенную ее отцом

Арбитражный суд Москвы признал собственностью блогера Елены Блиновской недвижимость, которая была приобретена ее отцом Олегом Останиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что суд удовлетворил заявление финансового управляющего блогера, признав сделки о передаче спорной недвижимости незаконными. Среди объектов числятся апартаменты на Четвертом Верхне-Михайловском проспекте, а также кладовка и парковочное место в Москве.
Право собственности на имущество было восстановлено за Блиновской. При этом недвижимость будет реализована на торгах для погашения кредитной задолженности блогера, в том числе перед ФНС.
Ранее KP.RU сообщал, что Арбитражный суд Москвы признал незаконными четыре платежа Елены Блиновской на сумму около 4,6 миллиона рублей. Они были сделаны блогером для погашения кредита.