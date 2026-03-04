Съевшая подругу иркутянка опровергла сообщения, что она устроилась маникюрщицей

В 2009 году тогда еще 26-летняя Олеся Мостовщикова пригласила в гости двух подруг. После ссоры с одной из них по поводу воспитания сына она ударила ее топором. Осознав, что гостья не дышит, Мостовщикова разделала тело, а другая подруга предложила ее съесть, «чтобы не пропадало зря». В течение недели они употребляли человечину с рисом и кормили шестилетнего сына Мостовщиковой. Однако спустя неделю преступление было раскрыто. Подробнее о жутком убийстве — в материале «Вечерней Москвы».