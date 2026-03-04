Ричмонд
Съевшая подругу иркутянка опровергла сообщения, что она устроилась маникюрщицей

Олеся Мостовщикова, которую назвали людоедкой после жестокой расправы над подругой в Иркутске, опровергла слухи о том, что после условно-досрочного освобождения она начала работать мастером маникюра. Об этом она сообщила изданию Kp.ru.

По ее словам, ей не нравится повышенное внимание к своей персоне.

— Я не знаю, почему кто-то пытается следить за моей жизнью. Я никому дорогу не переходила, жить другим не мешаю. Мне просто хочется спокойствия, — возмутилась Мостовщикова.

Женщина утверждает, что за содеянное «отплатила сполна», отбыв положенный срок. Мостовщикова изменила круг общения, устроилась на работу и старается вести обычную жизнь. Она подчеркнула, что живет так же, как и все: работает и заботится о семье. Женщина добавила, что маникюром не занимается, и призвала людей не волноваться: «никто их там не съест».

Кроме того, она отметила, что у нее остались друзья, которые продолжают общаться с ней, несмотря на ее прошлое. Ее 11-летняя дочь также знает о произошедшем, но не боится матери, говорится в материале.

В 2009 году тогда еще 26-летняя Олеся Мостовщикова пригласила в гости двух подруг. После ссоры с одной из них по поводу воспитания сына она ударила ее топором. Осознав, что гостья не дышит, Мостовщикова разделала тело, а другая подруга предложила ее съесть, «чтобы не пропадало зря». В течение недели они употребляли человечину с рисом и кормили шестилетнего сына Мостовщиковой. Однако спустя неделю преступление было раскрыто. Подробнее о жутком убийстве — в материале «Вечерней Москвы».