«Помню его тело»: Волочкова заявила, что Джима Керри подменили

Российская балерина Анастасия Волочкова в интервью телеведущему Андрею Малахову рассказала, что состояла в отношениях с голливудским актером Джимом Керри. По ее словам, она хорошо его знает, поэтому согласна с распространившейся в Сети версией о том, что его подменили.
Она призналась, что их познакомил американский продюсер. Артист прилетел на спектакль, а после они отправились на прогулку по Москве.
— Я тогда еще жила с Сулейманом Керимовым, который был безумно ревнивым человеком и поставил три джипа охраны рядом. Но с Джимом нам удалось выбраться на Воробьевы горы, — сказала Волочкова.
По словам танцовщицы, она ответила актеру, что они не могут быть вместе, так как она занята и их разделяют страны. Однако после расставания с Керимовым Волочкова отправилась на гастроли в США, куда к ней прилетел Керри.
— Тогда начались наши отношения. Они длились недолго, но стали для меня сокровенными. Я знаю эти глаза, помню его тело и то, как он выглядел. То, что мы видим сейчас, — это разные люди. Я уверена, — отметила звезда.
Джим Керри недавно пришел на 51-ю церемонию вручения премии «Сезар», но его выход породил загадочную теорию заговора: якобы настоящего актера давно нет в живых, а на мероприятии присутствовал его клон или двойник. Откуда пошли такие домыслы, чем прославился Керри и был ли актер на церемонии в действительности — в материале «Вечерней Москвы».