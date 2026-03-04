Путин удостоил благодарности московский джазовый оркестр Бутмана

Президент РФ Владимир Путин удостоил благодарности московский джазовый оркестр под управлением народного артиста РФ Игоря Бутмана.
«Объявить благодарность президента Российской Федерации коллективам: государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы “Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана”», — говорится в распоряжении, которое опубликовано на портале правовых актов.
Глава РФ также отметил благодарностью симфонический оркестр «Новая Россия» и Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева.
Ранее народный артист РФ Игорь Бутман рассказал, что джазовая музыка способна воодушевить российских военнослужащих на подвиг. Он рассказал, что выступал со своим оркестром в зоне СВО, и солдаты, посетившие концерт, остались под впечатлением от услышанных композиций.