Путин удостоил благодарности московский джазовый оркестр Бутмана

Ранее народный артист РФ Игорь Бутман рассказал, что джазовая музыка способна воодушевить российских военнослужащих на подвиг. Он рассказал, что выступал со своим оркестром в зоне СВО, и солдаты, посетившие концерт, остались под впечатлением от услышанных композиций.