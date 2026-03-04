Суд обязал вернуть матери деньги за iPhone, случайно купленный её трёхлетним сыном

Когда посылка пришла, менеджер пункта выдачи не смог оформить возврат. Чтобы не потерять и деньги, и телефон, покупательница забрала гаджет и продолжила попытки связаться с маркетплейсом. Ответа не последовало, и она пошла в суд. Суд взыскал с продавца стоимость телефона, штраф 50% и моральный вред. Покупательница обязана вернуть товар в полной комплектации и без следов эксплуатации.