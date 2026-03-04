В Белом доме допустили наземную операцию США в Иране

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге заявила, что США на данный момент не планируют наземную операцию в Иране, однако полностью исключать такой вариант Вашингтон не намерен.
Отвечая на вопрос журналистов, она подчеркнула: «На данный момент это не входит в план операции», но добавила, что «никогда не будет отказываться от военных вариантов» от имени президента США и главнокомандующего Дональда Трампа. По ее словам, глава государства действует взвешенно и также не делает категоричных заявлений по этому поводу.
Заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности вокруг Ирана и обсуждения возможных дальнейших шагов США в регионе. Ранее в Иране заявили о потерях со стороны американских ВС при атаке на Дубай. Согласно данным центрального штаба войск ПВО Ирана «Хатам-оль-Анбия», убито было не менее 100 американских морских пехотинцев.