В Белом доме допустили наземную операцию США в Иране

Отвечая на вопрос журналистов, она подчеркнула: «На данный момент это не входит в план операции», но добавила, что «никогда не будет отказываться от военных вариантов» от имени президента США и главнокомандующего Дональда Трампа. По ее словам, глава государства действует взвешенно и также не делает категоричных заявлений по этому поводу.