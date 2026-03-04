Американец ушел из дома после расставания и застрял в грязи на несколько дней

В Соединенных Штатах Америки местный житель ушел из дома после разрыва с девушкой, после чего его спустя несколько дней нашли застрявшим в грязи по плечи. О необычной истории пишет портал Guardian.
Житель Флориды Эндрю Гидденс пропал в День святого Валентина, 14 февраля. Родные обратились за помощью, сообщив, что Эндрю находился в депрессии после расставания.
23 февраля заместитель шерифа округа Патнам обнаружил брошенный автомобиль Гидденса в районе завода, принадлежащего компании Vulcan Materials Company. Полицейский связался с представителями компании и попросил их обыскать свою территорию. 25 февраля 36-летнего мужчину нашли застрявшим в грязи по плечи в песчаном карьере, он находился в критическом состоянии.
Спасательная операция длилась три часа. Пожарные рисковали увязнуть в неустойчивом грунте, но в итоге смогли вытащить Гидденса и доставить его в больницу на вертолете. Тетя Эндрю отметила, что он мог провести в грязи четыре дня. Она поблагодарила спасателей за то, что его нашли вовремя, добавив, что еще один день он мог бы не пережить.
В полиции уточнили, что не рассматривают возможность предъявления Гидденсу каких-либо обвинений из-за его психического состояния, говорится в материале.
