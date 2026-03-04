Зумеры выходят на улицу реже заключённых из-за зависимостей и онлайн-жизни

Кстати, ранее аналитики опросили 10 тысяч студентов американских колледжей и выяснили, что треть поколения Z пользуется телефоном во время секса. 35% респондентов признались, что листали ленту, смотрели TikTok или писали сообщения, некоторые даже отвечали родителям, не делая паузы. Психолог и сексолог Ирина Добродская объяснила, что нейропсихология поколения Z серьёзно изменилась из-за жизни в цифровой среде: мозг зумеров с детства привык к быстрым дофаминовым всплескам от уведомлений и коротких видео, что снижает способность концентрироваться.