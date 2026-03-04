В Омской области продолжается патриотический лыжный пробег

В Омской области проходит патриотический лыжный пробег «Марш-бросок». 4 марта студенты ОмГТУ, проходя его, почтили память 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады.
Участники пробега преодолели снежные препятствия и прибыли в Большеречье. Здесь вместе с молодежными движениями, ветеранами боевых действий и другими местными жителями студенты возложили цветы к вечному огню, сообщила пресс-служба областного министерства молодежной политики.
«Я в таком мероприятии участвую впервые, но в школе занимался лыжным спортом. Сегодня возникали трудности, был сильный ветер. Тем не менее, когда участвуешь в таких событиях, не обращаешь внимание на препятствия, есть мотивация дойти до конца. Когда шел, представлял предков, как они когда-то были на моем месте. Считаю, что преемственность традиций необходима. Такие акции нужны молодежи. Мы — поколение, выросшее на примерах поступков наших дедов, прадедов, которые воевали за Родину и будущее потомков», — привели в ведомстве цитату участника пробега Дмитрия Батяева.
Среди участников бригады, сформированной в 1942 году в Калачинске, были и большереченцы. Сейчас историко-краеведческий музей района много работает над патриотическим воспитанием молодежи. Восстанавливая историю о подвигах предков, он рассказывает подрастающему поколению о событиях Великой Отечественной.
Завершится пробег завтра в Калачинске — месте, где сформировали 30-ю отдельную лыжную стрелковую бригаду.
Проект реализуется по программе «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети».
