В Омской области продолжается патриотический лыжный пробег

«Я в таком мероприятии участвую впервые, но в школе занимался лыжным спортом. Сегодня возникали трудности, был сильный ветер. Тем не менее, когда участвуешь в таких событиях, не обращаешь внимание на препятствия, есть мотивация дойти до конца. Когда шел, представлял предков, как они когда-то были на моем месте. Считаю, что преемственность традиций необходима. Такие акции нужны молодежи. Мы — поколение, выросшее на примерах поступков наших дедов, прадедов, которые воевали за Родину и будущее потомков», — привели в ведомстве цитату участника пробега Дмитрия Батяева.