ФК «Ростов» выбыл из борьбы за Кубок России, проиграв махачкалинскому «Динамо»

В составе махачкалинцев в первом тайме отличились Хуссем Мрезиг и Мехди Эль Мубарик, забив два гола в ворота желто-синих. Ростовская команда больше часа играла в меньшинстве — на 31-й минуте после подсказки ВАР был удален защитник Андрей Лангович. В итоге «Ростов» проиграл и выбыл из борьбы на Кубок России.