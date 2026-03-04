Ричмонд
ФК «Ростов» выбыл из борьбы за Кубок России, проиграв махачкалинскому «Динамо»

В первом тайме гости забили два гола в ворота желто-синих.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 4 марта футбольный клуб «Ростов» на домашнем поле сыграл с махачкалинским «Динамо». В матче второго этапа ¼ финала пути регионов Кубка России гости одержали победу со счетом 2:0.

В составе махачкалинцев в первом тайме отличились Хуссем Мрезиг и Мехди Эль Мубарик, забив два гола в ворота желто-синих. Ростовская команда больше часа играла в меньшинстве — на 31-й минуте после подсказки ВАР был удален защитник Андрей Лангович. В итоге «Ростов» проиграл и выбыл из борьбы на Кубок России.

В полуфинале турнира «Динамо» сыграет с «Зенитом» из Санкт Петербурга. Матч пройдет с 17 по 19 марта на «Газпром Арене». Напомним, что действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

