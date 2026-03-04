Создан прототип безопасной терапии для лечения синдрома Ретта

Синдром Ретта представляет собой самую распространенную форму умственной отсталости, которая развивается в основном у представительниц женского пола. Она возникает в результате появления мутаций в гене MECP2, расположенном в женской Х-хромосоме. Как правило, первые признаки развития синдрома Ретта появляются в первые полтора года жизни, когда ребенок начинает постепенно терять приобретенные речевые и двигательные навыки и у него развиваются судорожные припадки. Лечения от этой болезни пока не существует.