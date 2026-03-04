«Демон» стал квестом на сцене Театра на Юго-Западе

«Уже в зрелом возрасте, в театре, соприкоснувшись с “Демоном”, я был очень впечатлен этим произведением, — рассказывает aif.ru Антон Багиров, исполнитель главной роли. — Сколько в нем тоски, сколько в нем одиночества, сколько в нем любви, и сколько в нем где-то раскаяния! Там такой кладезь впечатлений. Больше всего поразила история написания “Демона”. Удивительно, что в голове такого молодого человека — Лермонтов начал работать над поэмой, когда ему было только 15 — возникали вот такие стихи, такие слова, такие смыслы.