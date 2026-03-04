«Демон» стал квестом на сцене Театра на Юго-Западе

7 марта и 11 апреля в Театре на Юго-Западе пройдет интеллектуальный марафон по поэме Михаила Лермонтова «Демон» — новый формат для знаменитой театральной сцены.
Это увлекательный квест для школьников, в котором они не только самостоятельно будут искать ответы на вопросы о том, что такое романтизм, кто его герой и насколько он популярен сейчас, но и смогут создать своего героя. Марафон проходит в два этапа, в основе которого спектакль «Демон».
«Уже в зрелом возрасте, в театре, соприкоснувшись с “Демоном”, я был очень впечатлен этим произведением, — рассказывает aif.ru Антон Багиров, исполнитель главной роли. — Сколько в нем тоски, сколько в нем одиночества, сколько в нем любви, и сколько в нем где-то раскаяния! Там такой кладезь впечатлений. Больше всего поразила история написания “Демона”. Удивительно, что в голове такого молодого человека — Лермонтов начал работать над поэмой, когда ему было только 15 — возникали вот такие стихи, такие слова, такие смыслы.
«Демон» — вообще всеобъемлющее произведение. Оно и о падении, и о раскаянии, и о большой, о космической любви и ревности, иногда приводящей к смерти и печальным событиям. Мне кажется, именно «Демон» оставил самое яркое и неизгладимое впечатление в моей душе.
Лермонтов — очень эмоциональный автор, и при этом крайне романтический. Здесь тоже важно вспомнить о его биографии: о местах, где он рос, о путешествиях, которые его впечатлили… Каждое слово в его стихах или прозе очень мощное, образное. Поэтому на сцене его хочется передать динамично и ярко, через движение или даже танец. Юго-Западный «Демон» — именно такой".
По сюжету на фоне образов грузинской природы, которые незримо сопровождают зрителей все действие, борьба Ангела и Демона за душу грузинской княжны Тамары напоминает причудливый танец. Где порой в борьбе за душу они меняются местами: то Демон устремляется в горние выси, то Ангел касается крылом бездны.
В заключительной части марафона встреча с артистами, занятыми в спектакле.