Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев посоветовал обращаться к главам ЕС при остановке поставок газа из РФ

Кирилл Дмитриев заявил о необходимости обращаться к руководителям ЕС при остановке поставок РФ газа в Европу.

Специальный представитель президента России Владимира Путина, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что, в случае прекращения Москвой поставок газа в Европу, со всеми претензиями стоит обращаться к председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен и руководителю дипломатии ЕС Кае Каллас. Соответствующий пост он разместил в соцсети X.

«Россия может прекратить поставки газа в Европу. По любым вопросам обращайтесь к Урсуле, Кайе и другим русофобам», — заявил Дмитриев.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, страны Евросоюза задумались о возобновлении импорта российского газа на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке. Об этом рассказал министр энергетики Норвегии Терье Осланд.

Тем не менее, президент России Владимир Путин допустил, что сегодня для Москвы было бы выгоднее уйти с рынка ЕС и рассмотреть сотрудничество с другими странами.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше