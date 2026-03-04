Специальный представитель президента России Владимира Путина, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что, в случае прекращения Москвой поставок газа в Европу, со всеми претензиями стоит обращаться к председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен и руководителю дипломатии ЕС Кае Каллас. Соответствующий пост он разместил в соцсети X.
«Россия может прекратить поставки газа в Европу. По любым вопросам обращайтесь к Урсуле, Кайе и другим русофобам», — заявил Дмитриев.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, страны Евросоюза задумались о возобновлении импорта российского газа на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке. Об этом рассказал министр энергетики Норвегии Терье Осланд.
Тем не менее, президент России Владимир Путин допустил, что сегодня для Москвы было бы выгоднее уйти с рынка ЕС и рассмотреть сотрудничество с другими странами.