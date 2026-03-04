Ричмонд
Александр Кержаков стал спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга

Кержаков опубликовал в Telegram-канале фотографию двери, на которой указана его новая должность.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назначен на пост спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом Кержаков сообщил в своем Telegram-канале.

Кержаков опубликовал фотографию двери, на которой указана его новая должность.

Кержакову 43 года, он завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Нападающий выступал за петербургский «Зенит», московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Вместе с «Зенитом» он стал трехкратным чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. В «Севилье» он выиграл Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы), Кубок и Суперкубок Испании. В составе сборной России Кержаков провел 90 матчей и забил 30 мячей.

