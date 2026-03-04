В Саратовской области мужчина попытался дать взятку двумя овцами

Специалисты установили, что в сентябре 2025 года мужчину остановили два сотрудника ДПС для проверки документов. Однако у него не было водительских прав. Тогда мужчина предложил инспекторам двух овец за то, чтобы его не привлекали к ответственности. Однако они не согласились и сообщили об этом в дежурную часть.