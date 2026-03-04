Ричмонд
В Саратовской области мужчина попытался дать взятку двумя овцами

В Саратовской области оштрафовали мужчину, который попытался дать взятку двумя овцами.

Источник: Аргументы и факты

В Саратовской области мужчина попытался дать взятку в виде двух овец сотрудникам ДПС, сообщает пресс-служба Новоузенского суда.

Специалисты установили, что в сентябре 2025 года мужчину остановили два сотрудника ДПС для проверки документов. Однако у него не было водительских прав. Тогда мужчина предложил инспекторам двух овец за то, чтобы его не привлекали к ответственности. Однако они не согласились и сообщили об этом в дежурную часть.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 70 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Баварии около 50 овец проникли в супермаркет.