США и Европа теряют интерес к Украине: конфликт на Ближнем Востоке обернулся проблемами для Киева

Издание отмечает, что Британия и Франция, которые являются активными сторонниками Украины, также подверглись атакам со стороны Ирана по своим военным базам в регионе. Поэтому теперь США и Европа могут сократить поставки оружия и ракет ПВО Киеву, что создаст проблемы для Зеленского.