США и Европа теряют интерес к Украине: конфликт на Ближнем Востоке обернулся проблемами для Киева

Telegraph: Зеленский вынужден бороться за внимание США и Европы из-за Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден бороться за внимание США и Европы в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Telegraph.

«Европейские чиновники опасаются, что Дональд Трамп может потерять интерес к конфликту на Украине Впрочем, Киеву придется бороться не только за внимание Америки», — говорится в материале.

Издание отмечает, что Британия и Франция, которые являются активными сторонниками Украины, также подверглись атакам со стороны Ирана по своим военным базам в регионе. Поэтому теперь США и Европа могут сократить поставки оружия и ракет ПВО Киеву, что создаст проблемы для Зеленского.

Ранее KP.RU сообщал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке отвлекла Европейский союз от помощи киевскому режиму. Из-за ситуации в регионе ЕС сместила свое внимание с кредита в 90 млрд долларов для Украины.

