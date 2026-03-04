Экс-форвард «Зенита» Кержаков стал спецпредставителем губернатора Петербурга

Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году. С тех пор он работал тренером юношеской сборной России, а также возглавлял «Томь», «Нижний Новгород», кипрскую «Кармиотиссу», сербский «Спартак» из Суботицы и казахстанский «Кайрат». В качестве футболиста он выступал за «Зенит», московское «Динамо», швейцарский «Цюрих» и испанскую «Севилью», с которой выиграл Кубок УЕФА.