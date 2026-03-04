Ричмонд
Экс-форвард «Зенита» Кержаков стал спецпредставителем губернатора Петербурга

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назначен на должность спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. О новом назначении 43-летний экс-футболист сообщил в своём Telegram-канале, опубликовав фото двери с табличкой, где указана его фамилия и должность.

Источник: Life.ru

Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году. С тех пор он работал тренером юношеской сборной России, а также возглавлял «Томь», «Нижний Новгород», кипрскую «Кармиотиссу», сербский «Спартак» из Суботицы и казахстанский «Кайрат». В качестве футболиста он выступал за «Зенит», московское «Динамо», швейцарский «Цюрих» и испанскую «Севилью», с которой выиграл Кубок УЕФА.

Ранее Кержаков догнал Дзюбу в списке лучших бомбардиров сборной России после решения FIFA. Международная федерация футбола официально признала, что гол в ворота Германии в 2005 году был забит именно Кержаковым, а не Андреем Аршавиным, как считалось ранее. Теперь на счету легендарного нападающего 31 гол.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

