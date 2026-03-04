Посол Ирана Санеи связал удар по школе в Минабе с культом Эпштейна

Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи связал нападение на школу для девочек в Минабе с именем американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает ТАСС. По его словам, произошедшее «может быть связано с культом Эпштейна» и могло представлять собой «какой-то обряд для принесения детей в жертву».
Дипломат напомнил о скандале вокруг острова Эпштейна, где, по его утверждению, происходили преступления против несовершеннолетних. Санеи также отметил, что школа стала одной из первых целей при атаке США на Иран, добавив, что это могло быть сделано «чтобы принести в жертву детей для своего успеха».
Напомним, Израиль и США атаковали школу для девочек в Иране 28 февраля. Учебное заведение обрушилось, завалив руинами детей и педагогов. Согласно данным иранского министерства просвещения, в школах Ирана за два дня погибли не менее 175 педагогов и учеников после американских и израильских военных ударов.