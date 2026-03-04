Глава Ирана Пезешкиан обратился к лидерам стран Ближнего Востока

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал заявление, в котором обратился к лидером стран Ближнего Востока. Оно было опубликовано в личном аккаунте политика в социальной сети X.
«Мы пытались избежать войны с вашей помощью и дипломатическим путем, но американо-сионистская военная атака не оставила нам иного выбора, кроме как защищаться», — заявил Пезешкиан, обращаясь к лидерам дружественных и соседних стран.
Глава Ирана подчеркнул, что Тегеран уважает суверенитет других стран Ближнего востока и считает, что мир в регионе должен поддерживаться расположенными в нем странами.
Ранее KP.RU сообщал, что в Иране опровергли информацию о якобы готовности Тегерана к переговорам с США и Израилем для прекращения огня. Исламское государство намерено продолжить отвечать на удары Вашингтона и Израиля в рамках конфликта.