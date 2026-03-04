Энергосбой в центральном районе Кубы произошел из-за отключения основной ТЭЦ

«В национальной электроэнергетической системе произошло отключение от провинции Камагуэй до провинции Пинар-дель-Рио, — говорится в сообщении компании в ее Telegram-канале. — Отключение вызвано неожиданным прекращением работы электростанции имени Антонио Гитераса в связи с утечкой из котла, в 12:41 (20:41 мск — прим. ТАСС)». «Все протоколы по восстановлению работы национальной электроэнергетической системы уже введены в действие», — отмечается в публикации.