Ведущий «Спаса» Голованов рассказал, что делать после срыва в Великий пост

— Держался, держался — и вдруг происходит срыв. Такое бывает очень часто. Наверное, было с каждым из нас, и не один раз… Дьявол подкидывает мысль: согреши — Бог милостивый, все простит, ничего не будет. Ты падаешь. А дальше этот же дьявол шепчет: теперь Бог тебя не простит, пост твой разрушен, и поститься дальше не нужно, — сказал ведущий.