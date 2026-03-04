Ведущий «Спаса» Голованов рассказал, что делать после срыва в Великий пост

Один из ведущих православного телеканала «Спас» Роман Голованов ответил на наиболее распространенный вопрос верующих в Великий пост: что делать, если человек не выдержал и сорвался. Ведущий подчеркнул, что главное — не опускать руки.
— Держался, держался — и вдруг происходит срыв. Такое бывает очень часто. Наверное, было с каждым из нас, и не один раз… Дьявол подкидывает мысль: согреши — Бог милостивый, все простит, ничего не будет. Ты падаешь. А дальше этот же дьявол шепчет: теперь Бог тебя не простит, пост твой разрушен, и поститься дальше не нужно, — сказал ведущий.
По его словам, как только человек осознает, что упал, ему следует подняться и продолжать движение вперед: в этом и заключается секрет духовной жизни.
Голованов также призвал попросить у Бога прощения и помощи для продолжения Великого поста. Ведущий напомнил, что духовная жизнь представляет собой постоянное движение вперед, несмотря на падения. Сколько раз человек упал, столько же раз ему следует подняться и продолжить свой путь, обращаясь к Богу за помощью, поскольку без него трудно справиться с трудностями, отметил Роман Голованов.
Главной целью Великого поста является подготовка к Пасхе и Воскресению Христову. Поэтому даже после срыва важно помнить об этой цели и продолжать свой путь, говорится в его Telegram-канале.
Протоиерей Максим Козлов напомнил о главных запретах Великого поста. В свою очередь гастроэнтеролог Инна Мазько сообщила, что людям с определенными заболеваниями не рекомендуется соблюдать пост.