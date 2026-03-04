Новгородский музей получил картину, написанную участником освобождения города

«У нас с вами сегодня очень радостное событие. Это не только спонтанная выставка, но и празднование обретения. Наше собрание живописи Новгородского музея заповедника пополнилось замечательным историческим во всех смыслах и монументальным полотном. Это картина Ярослава Викторовича Титова, ветерана, художника, работы которого представлены в нашем музее. Но эта его картина посвящена освобождению Новгорода 20 января 1944 года. В чем ее уникальность картины Титова? Помимо совершенно своеобразной живописной манеры, это картина, которая написана не только художником, а живописцем, очевидцем и участником освобождения [Новгорода]», — сказал Брюн.