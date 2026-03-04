Новгородский музей получил картину, написанную участником освобождения города

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 марта. /ТАСС/. Фонды Новгородского музея-заповедника пополнила картина «Новгород. 20 января 1944 года», посвященная освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Автор произведения — народный художник России Ярослав Титов, который 20 января 1944 года одним из первых вошел в освобожденный город в составе частей Волховского фронта, сообщил в рамках презентации картины генеральный директор музея Сергей Брюн.
«У нас с вами сегодня очень радостное событие. Это не только спонтанная выставка, но и празднование обретения. Наше собрание живописи Новгородского музея заповедника пополнилось замечательным историческим во всех смыслах и монументальным полотном. Это картина Ярослава Викторовича Титова, ветерана, художника, работы которого представлены в нашем музее. Но эта его картина посвящена освобождению Новгорода 20 января 1944 года. В чем ее уникальность картины Титова? Помимо совершенно своеобразной живописной манеры, это картина, которая написана не только художником, а живописцем, очевидцем и участником освобождения [Новгорода]», — сказал Брюн.
Картина была обнаружена в здании предприятия «Новгородское стекловолокно» после его приобретения научно-производственным концерном «Компенз» в декабре 2025 года. Руководство концерна приняло решение передать произведение в государственное музейное собрание.
«Для нас не было сомнений: эта картина должна быть в Новгородском музее-заповеднике. Такие работы — это не просто украшение интерьера, это живая история, запечатленная рукой солдата. Освобождение Новгорода — одна из ключевых и драматичных страниц летописи нашей страны. Работы фронтовиков несут в себе правду о войне и Великой Победе, они требуют самого широкого общественного внимания. Мы обязаны хранить память о подвиге наших дедов и прадедов и передавать ее будущим поколениям. Это наш долг и дело чести», — отметил директор концерна «Компенз» Ильяс Ягофаров.
Картина представляет собой редкое соединение художественного образа и личных воспоминаний участника исторических событий. «Эта работа, благодаря своему сюжету, благодаря персоналии ее автора, безусловно, дополнит и обогатит наше музейное собрание», — отметил научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Антон Мартьянов.
История создания.
20 января 1944 года, после почти двух с половиной лет кровопролитных боев, части Красной армии смогли сломить сопротивление противника на западном берегу реки Волхов и войти в разрушенный оккупантами город. В ходе наступательной операции войскам вермахта было нанесено сокрушительное поражение: часть вражеской группировки была уничтожена, около 3 тыс. солдат и офицеров противника попали в плен. Этот успех внес коренной перелом в ход дальнейших военных действий под Новгородом и Ленинградом и ознаменовал начало победного продвижения частей Красной армии на северо-западе страны.
Ярослав Титов был очевидцем и непосредственным участником этих героических событий. Будучи художником газеты Волховского фронта «Фронтовая правда», он вместе с передовыми частями Красной армии одним из первых вошел в Новгород и запечатлел в зарисовках первые часы жизни освобожденного города. Спустя годы художник вновь обратился к этим событиям и написал картину «Новгород. 20 января 1944 года». Основой для нее послужил фронтовой рисунок, изображающий кульминацию освобождения города — торжественный митинг, на котором в ознаменование одержанной под Новгородом победы полковники А. П. Швагирев и В. А. Николаев подняли над Кремлевской стеной в районе Софийской звонницы знамя 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии.
«Художник мастерски передал атмосферу триумфа и одновременно скорби о невосполнимых утратах и разрушениях города, изобразив как эпизод с водружением знамени, так и страшные следы войны, оставленные на древней Новгородской земле: поруганный и изрешеченный снарядами Новгородский кремль, разграбленный и полуразрушенный Софийский собор, лишенную колоколов Софийскую звонницу. Этот контраст между ликованием и скорбью придает произведению особую глубину. Ярослав Викторович Титов не просто запечатлел увиденное, но и передал зрителю мощный эмоциональный заряд, отражающий его собственные чувства, переживания и отношение к происходящему. Картина “Новгород. 20 января 1944 года” — это не просто художественное произведение. Это живая память и голос истории, запечатленный ее очевидцем», — отметил Брюн.