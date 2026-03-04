Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о маленькой дочке

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в прошлом году стала мамой впервые и в 46 лет. О своей жизни молодой мамы она рассказывает редко, но для «МК» сделала исключение и призналась, кто же помогает ей сидеть с маленькой дочкой. Ответ на видео.