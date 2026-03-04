Иран трижды ударил по зданию Генштаба ВС Израиля и обстрелял офис Нетаньяху

На фоне эскалации президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран пытался избежать войны дипломатическим путем, однако «американо-сионистская военная атака не оставила нам иного выбора, кроме как защищаться». Он подчеркнул, что Иран уважает суверенитет государств Ближнего Востока и считает, что безопасность региона должны обеспечивать сами страны региона.