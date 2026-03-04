Ричмонд
Иран трижды ударил по зданию Генштаба ВС Израиля и обстрелял офис Нетаньяху

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил об атаках со стороны Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Иранская армия трижды атаковала здание Генерального штаба военных сил Израиля. Кроме того, Иран обстрелял офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС со ссылкой на данные советника командующего иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахима Джабари.

На фоне эскалации президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран пытался избежать войны дипломатическим путем, однако «американо-сионистская военная атака не оставила нам иного выбора, кроме как защищаться». Он подчеркнул, что Иран уважает суверенитет государств Ближнего Востока и считает, что безопасность региона должны обеспечивать сами страны региона.

Ранее в Тегеране также опровергли сообщения о готовности к переговорам о прекращении огня. Исламская республика заявила, что намерена продолжать военные ответы на удары США и Израиля в рамках конфликта.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше