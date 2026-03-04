El Comercio: Чемпион UFC Махачев подерется с Моралесом в июле

Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет следующий поединок против непобежденного эквадорца Майкла Моралеса. Об этом сообщает портал El Comercio.
По информации журналистов, титульный бой состоится на турнире UFC, который запланирован на 12 июля в Лас-Вегасе.
На данный момент Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Российский чемпион последний раз дрался в ноябре 2025-го, одержав победу над Джеком Делла Маддаленой. Моралес, в свою очередь, занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона и в своем рекорде имеет 19 побед. В ноябре прошлого года эквадорский боец победил нокаутом Шона Брэди.
Напомним, ранее экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов озвучил дату следующего поединка Ислама Махачева.