El Comercio: Чемпион UFC Махачев подерется с Моралесом в июле

На данный момент Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Российский чемпион последний раз дрался в ноябре 2025-го, одержав победу над Джеком Делла Маддаленой. Моралес, в свою очередь, занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона и в своем рекорде имеет 19 побед. В ноябре прошлого года эквадорский боец победил нокаутом Шона Брэди.