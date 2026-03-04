Ричмонд
В КСИР заявили о трех обстрелах здания Генштаба ВС Израиля

В КСИР заявили об атаке на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Источник: Аргументы и факты

Иран три раза нанес удары по зданию Генштаба ВС Израиля за последние несколько дней, а также один раз атаковал офис премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает Al Jazeera.

«За последние несколько дней Иран трижды нанес удары по зданию Генштаба израильской армии. Кроме того, мы атаковали один из офисов Нетаньяху: в результате погибли несколько высокопоставленных сотрудников его канцелярии», — заявил советник командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хамидреза Могаддамфар.

Отметим, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к лидерам стран Ближнего Востока на фоне ударов по объектам в регионе.

