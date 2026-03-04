Ричмонд
NYT: Иран использует «смертоносное оружие» в войне против США и Израиля

Иран активно применяет «смертоносное оружие» в противостоянии с США и Израилем.

Источник: Аргументы и факты

Иран активно применяет ударные беспилотники в противостоянии с США и Израилем, превратив их в один из ключевых инструментов ведения боевых действий. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, ранее приоритетом для Вашингтона оставалось уничтожение иранских запасов баллистических ракет и пусковых установок. Однако Тегеран сделал ставку не только на ракетные вооружения, задействовав и другие средства поражения, которые оказались не менее опасными.

«Президент Трамп сделал уничтожение иранских запасов баллистических ракет и пусковых установок первоочередной задачей в этой войне, но Тегеран применил еще одно смертоносное оружие», — говорится в публикации.

Речь идет о беспилотниках серии «Шахед». Как утверждается, Иран выпустил около двух тысяч таких аппаратов по американским военным объектам в районе Персидского залива. Также сообщается, что 1 марта в Кувейте в результате удара одного из этих дронов погибли по меньшей мере шесть военнослужащих США.

Ранее Трамп на церемонии вручения медалей военным заявил, что США готовы проводить операцию против Ирана настолько долго, насколько сочтут необходимым.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше