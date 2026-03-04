NYT: Иран использует «смертоносное оружие» в войне против США и Израиля

Речь идет о беспилотниках серии «Шахед». Как утверждается, Иран выпустил около двух тысяч таких аппаратов по американским военным объектам в районе Персидского залива. Также сообщается, что 1 марта в Кувейте в результате удара одного из этих дронов погибли по меньшей мере шесть военнослужащих США.