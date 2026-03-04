NYT: Иран использует «смертоносное оружие» в войне против США и Израиля

По данным издания, ранее приоритетом для Вашингтона оставалось уничтожение иранских запасов баллистических ракет и пусковых установок. Однако Тегеран сделал ставку не только на ракетные вооружения, задействовав и другие средства поражения, которые оказались не менее опасными.
«Президент Трамп сделал уничтожение иранских запасов баллистических ракет и пусковых установок первоочередной задачей в этой войне, но Тегеран применил еще одно смертоносное оружие», — говорится в публикации.
Речь идет о беспилотниках серии «Шахед». Как утверждается, Иран выпустил около двух тысяч таких аппаратов по американским военным объектам в районе Персидского залива. Также сообщается, что 1 марта в Кувейте в результате удара одного из этих дронов погибли по меньшей мере шесть военнослужащих США.
Ранее Трамп на церемонии вручения медалей военным заявил, что США готовы проводить операцию против Ирана настолько долго, насколько сочтут необходимым.