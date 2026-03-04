Сийярто: освобожденные в России венгры могут остаться в Венгрии

Двое закарпатских венгров, освобожденных из плена по решению президента РФ Владимира Путина, смогут остаться в Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто после визита в Москву и встречи в Кремле. Видеообращение дипломата транслировал телеканал М1.
«Президент Путин решил, что мы можем уже сегодня вернуть домой двух пленных, имеющих венгерское гражданство. Таким образом, два венгра обретут свободу. Им больше никогда не придется идти на войну, и они будут в безопасности в Венгрии», — сказал Сийярто.
Речь идет о жителях Закарпатья с двойным гражданством, насильно мобилизованных на Украине и попавших в плен. Их освобождение ранее обсуждалось в телефонном разговоре Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
4 марта Владимир Путин сообщил, что закарпатских венгров освободят из плена и они будут отправлены в Будапешт самолетом вместе с Петером Сийярто. Дипломат лично обратился к российскому лидеру в Кремле с просьбой об их освобождении, подчеркивая, что в армию киевского режима они попали насильственным методом и вопреки законам.