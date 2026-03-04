В Пентагоне заявили, что США заинтересованы в усилении обороны Украины: зачем это Вашингтону

Элбридж Колби считает, что Европа должна наращивать боеготовность вне зависимости от украинского урегулирования. Замглавы Пентагона напомнил, что Штаты сыграли большую роль в разработке программы, необходимой для продажи оружия в ЕС.
«Что касается поддержки Украины, в наших интересах, чтобы Украина была хорошо защищена», — прокомментировал Элбридж Колби.
Киев между тем переживает из-за поставок американского оружия. У Украины могут возникнуть трудности на фоне операции США и Израиля против Ирана. Ракеты сейчас нужны самому Вашингтону для реализации намеченных целей.