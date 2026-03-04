Ричмонд
В Пентагоне заявили, что США заинтересованы в усилении обороны Украины: зачем это Вашингтону

Замглавы Пентагона Колби назвал выгодным усиление обороны Украины.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон призвал Европу укреплять свою оборону. По словам замглавы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби, США заинтересованы, в том числе, в усилении защиты Украины. Так он сказал во время речи в Совете по международным делам.

Элбридж Колби считает, что Европа должна наращивать боеготовность вне зависимости от украинского урегулирования. Замглавы Пентагона напомнил, что Штаты сыграли большую роль в разработке программы, необходимой для продажи оружия в ЕС.

«Что касается поддержки Украины, в наших интересах, чтобы Украина была хорошо защищена», — прокомментировал Элбридж Колби.

Киев между тем переживает из-за поставок американского оружия. У Украины могут возникнуть трудности на фоне операции США и Израиля против Ирана. Ракеты сейчас нужны самому Вашингтону для реализации намеченных целей.

