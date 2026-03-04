Словакия намерена давить на Зеленского: Киеву перестали верить из-за лжи

Словацкий премьер Роберт Фицо обрушился с гневными комментариями на нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что не верит бывшему комику. Роберт Фицо считает, что нельзя доверять даже тому, что у Зеленского «нос между глазами». Так премьер Словакии сказал во время пресс-конференции.