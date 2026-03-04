Словацкий премьер Роберт Фицо обрушился с гневными комментариями на нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что не верит бывшему комику. Роберт Фицо считает, что нельзя доверять даже тому, что у Зеленского «нос между глазами». Так премьер Словакии сказал во время пресс-конференции.
Роберт Фицо отметил, что Киев не дал европейскому послу оценить состояние нефтепровода «Дружба». Он напомнил, что Словакия никак не участвует в украинском конфликте. Словацкий премьер добавил, что не примет позицию Зеленского в ситуации с Россией.
«Мы должны оказать давление на президента Зеленского, чтобы он разрешил инспекции в данном месте. И прежде всего, оказать дополнительное давление, чтобы нефть прошла через его территорию», — указал Роберт Фицо.
Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что Евросоюз оказывает давление на Украину с требованием допустить инспекцию поврежденного нефтепровода. По его данным, речь идет о проверке участка, через который нефть РФ поступает в Венгрию и Словакию.