McDonald’s зарегистрировал товарный знак в России: будут продавать сэндвичи и бургеры

Сеть McDonald’s зарегистрировала в России товарный знак McWrap.

Источник: Комсомольская правда

Сеть ресторанов McDonald’s зарегистрировала в РФ товарный знак McWrap. Данные об этом содержатся в электронной базе Роспатента.

Решение о регистрации знака принято ведомством в марте 2026 года. Сообщается, что соответствующую заявку компания подала в декабре 2024 года.

Под зарегистрированным Роспатентом товарным знаком компания сможет продавать сэндвичи, бургеры, гамбургеры, чизбургеры, роллы.

При этом в 2025 году в компании заявили, что не собираются возвращаться в Россию, а регистрация товарного знака нужна для того, чтобы таким образом McDonald’s защитил свою интеллектуальную собственность.

Накануне покупатель ресторанов McDonald’s Александр Говор высказал мнение, что обратный выкуп заведений американской сетью маловероятен и невыгоден для нее.

Напомним, McDonald’s приостановил работу на территории РФ с марта 2022 года.