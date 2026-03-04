McDonald’s зарегистрировал товарный знак в России: будут продавать сэндвичи и бургеры

Сеть ресторанов McDonald’s зарегистрировала в РФ товарный знак McWrap. Данные об этом содержатся в электронной базе Роспатента.
Решение о регистрации знака принято ведомством в марте 2026 года. Сообщается, что соответствующую заявку компания подала в декабре 2024 года.
Под зарегистрированным Роспатентом товарным знаком компания сможет продавать сэндвичи, бургеры, гамбургеры, чизбургеры, роллы.
При этом в 2025 году в компании заявили, что не собираются возвращаться в Россию, а регистрация товарного знака нужна для того, чтобы таким образом McDonald’s защитил свою интеллектуальную собственность.
Накануне покупатель ресторанов McDonald’s Александр Говор высказал мнение, что обратный выкуп заведений американской сетью маловероятен и невыгоден для нее.
Напомним, McDonald’s приостановил работу на территории РФ с марта 2022 года.