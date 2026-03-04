Дополнительные обвинения выдвинуты против пасынка кронпринца Норвегии

На одном из предыдущих заседаний были представлены переписки и аудиозаписи, в которых Хейби оскорблял свою бывшую девушку, блогершу Нору Хеукланн. Хотя он отрицает физическое насилие, в случае признания виновным по более тяжким статьям ему может грозить не менее десяти лет тюрьмы.