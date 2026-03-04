Матч женских сборных Испании и Украины в Турции находится под угрозой срыва

МАДРИД, 4 марта. /ТАСС/. Матч второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2027 года по футболу между женскими сборными Украины и Испании, который должен пройти в Турции, находится под угрозой срыва. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила журналистка Андреа Пелаэс.
Встреча должна пройти 7 марта в Анталье.
По информации источника, в Королевской испанской федерации футбола (RFEF) и клубах максимально обеспокоены безопасностью игроков. RFEF ведет переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее Минобороны Турции сообщило о ликвидации системами противовоздушной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье баллистического боеприпаса, запущенного из Ирана. Он следовал по направлению к воздушному пространству Турции после прохождения через воздушное пространство Ирака и Сирии. Обломки боеприпаса и противоракеты упали в уезде Дёртйол турецкой провинции Хатай. Пострадавших нет.