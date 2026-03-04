Матч женских сборных Испании и Украины в Турции находится под угрозой срыва

МАДРИД, 4 марта. /ТАСС/. Матч второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2027 года по футболу между женскими сборными Украины и Испании, который должен пройти в Турции, находится под угрозой срыва. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила журналистка Андреа Пелаэс.