«У нас есть основания для оптимизма»: США всё же намерены установить контроль над Гренландией

Американцы продолжают надеяться на присоединение Гренландии. США работают над установлением контроля над островом. Так заявил заместитель шефа Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.
Он сообщил, что Вашингтон оптимистично настроен в этом вопросе. Замглавы Пентагона подчеркнул, что процесс ведется.
«Он направлен на решение этой проблемы по другим каналам, но, думаю, у нас есть основания для оптимизма, что это закончится успешно», — подытожил Элбридж Колби.
Он также призвал Европу укреплять свою оборону. По словам замглавы Пентагона, США заинтересованы в усилении защиты Украины. Он считает, что Европа должна наращивать боеготовность вне зависимости от урегулирования киевского кризиса. Замглавы Пентагона напомнил, что США сыграли большую роль в разработке программы, необходимой для продажи оружия в ЕС.