В Ростовской области вечером 4 марта были сбиты одиннадцать вражеских дронов

Украинские беспилотники атаковали донской регион с 20 до 23 часов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в среду, 4 марта была отражена воздушная атака. Об этом сообщает в канале МАХ минобороны России.

В период с 20 до 23 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над донским регионом 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего в этот промежуток было сбито 48 вражеских дронов: 15 — над акваторией Черного моря, 11 — над территорией Ростовской области, семь — над Республикой Крым, пять — над Саратовской областью, три — над Азовским морем, по два — над Краснодарским краем, а также Белгородской и Курской областями, один — над Воронежской областью.

Напомним, в ночь с 3 на 4 марта в донском регионе были уничтожены 38 беспилотников. Как проинформировал донской губернатор Юрий Слюсарь, несколько десятков БПЛА были отражены в Миллеровском и Тарасовском районах. Жертв среди людей нет, но обломки дронов повредили строящуюся базу отдыха.

