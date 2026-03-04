В Ростовской области вечером 4 марта были сбиты одиннадцать вражеских дронов

Всего в этот промежуток было сбито 48 вражеских дронов: 15 — над акваторией Черного моря, 11 — над территорией Ростовской области, семь — над Республикой Крым, пять — над Саратовской областью, три — над Азовским морем, по два — над Краснодарским краем, а также Белгородской и Курской областями, один — над Воронежской областью.