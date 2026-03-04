В Ростовской области вечером 4 марта были сбиты одиннадцать вражеских дронов

В Ростовской области в среду, 4 марта была отражена воздушная атака. Об этом сообщает в канале МАХ минобороны России.
В период с 20 до 23 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над донским регионом 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего в этот промежуток было сбито 48 вражеских дронов: 15 — над акваторией Черного моря, 11 — над территорией Ростовской области, семь — над Республикой Крым, пять — над Саратовской областью, три — над Азовским морем, по два — над Краснодарским краем, а также Белгородской и Курской областями, один — над Воронежской областью.
Напомним, в ночь с 3 на 4 марта в донском регионе были уничтожены 38 беспилотников. Как проинформировал донской губернатор Юрий Слюсарь, несколько десятков БПЛА были отражены в Миллеровском и Тарасовском районах. Жертв среди людей нет, но обломки дронов повредили строящуюся базу отдыха.
