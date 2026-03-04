FT: Израиль и США намерены полностью уничтожить военный потенциал Ирана

Совместная операция Израиля и США против Ирана может продлиться несколько недель и направлена на полное подрывание военного потенциала исламской республики. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на действующих и бывших израильских чиновников, знакомых с ходом подготовки и стратегическими задачами кампании.