FT: Израиль и США намерены полностью уничтожить военный потенциал Ирана

Совместная операция Израиля и США против Ирана направлена на полное подрывание военного потенциала исламской республики.

Источник: Аргументы и факты

Совместная операция Израиля и США против Ирана может продлиться несколько недель и направлена на полное подрывание военного потенциала исламской республики. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на действующих и бывших израильских чиновников, знакомых с ходом подготовки и стратегическими задачами кампании.

По информации издания, в числе приоритетных целей рассматриваются объекты военной инфраструктуры, включая структуры, связанные с Корпус стражей исламской революции (КСИР), а также ядерные объекты, оборонные предприятия, элементы космической программы и киберподразделения. Представители израильских силовых структур отмечают, что операция изначально планируется как затяжная и потребует значительного времени для достижения поставленных задач.

Источник, знакомый с позицией израильского правительства, утверждает, что власти намерены максимально ослабить возможности Тегерана, чтобы избежать повторения подобных конфликтов в будущем.

Ранее независимая международная миссия при ООН пришла к выводу, что действия Израиля и США против Ирана не соответствуют положениям Устава организации.

