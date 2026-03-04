МВД доработало проект обновления контроля за проведением техосмотра

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. МВД России доработало проект обновления контроля за проведением техосмотра транспортных средств, которые предусматривают отключение без одобрения Союза страховщиков недобросовестных операторов от Единой автоматической системы техосмотра. С соответствующими изменениями ознакомился ТАСС.
Так, в настоящее время, если в течение года выявлено два нарушения у оператора проведения техосмотра, то МВД направляет материалы в Российский союз автостраховщиков. Он проводит проверку и лишает оператора аккредитации, после чего компанию отключают от ЕАИСТО. В обновленной версии ведомство предлагает недобросовестных операторов отключать без одобрения Союза страховщиков.
При этом МВД еще доработало проект, предусмотрев возможность подачи жалоб операторов на отключение от ЕАИСТО. «В случае установления факта необоснованного приостановления доступа оператора технического осмотра к единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, такой доступ восстанавливается на основании решения руководителя (заместителя руководителя) органа государственного контроля, принявшего решение о его приостановлении», — говорится в документе.
Как пишет «Коммерсант», на разработке такой нормы настаивало Минэкономики. По данным газеты, жалоба будет подаваться в течение 20 дней в электронном виде через сайт МВД от имени юрлица и подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью. Срок рассмотрения жалобы — 15 рабочих дней со дня регистрации.
По итогам ее рассмотрения ГИБДД сможет оставить обращение без удовлетворения или восстановить доступ компании к ЕАИСТО, признав решение об отключении от системы как «необоснованно принятое».