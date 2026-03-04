МВД доработало проект обновления контроля за проведением техосмотра

Так, в настоящее время, если в течение года выявлено два нарушения у оператора проведения техосмотра, то МВД направляет материалы в Российский союз автостраховщиков. Он проводит проверку и лишает оператора аккредитации, после чего компанию отключают от ЕАИСТО. В обновленной версии ведомство предлагает недобросовестных операторов отключать без одобрения Союза страховщиков.